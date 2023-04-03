مطار الشارقة الدولي يشارك خبراته في مجال الاستدامة مع وفد من المنظمة العربية للطيران المدني

بحثت هيئة مطار الشارقة الدولي مع وفد من المنظمة العربية للطيران المدني تبادل الخبرات الميدانية والاطّلاع على المشاريع والمبادرات التي يتبنّاها المطار في مجال البيئة لتحقيق الاستدامة.

واستعرض ممثلو الهيئة ومزوّدو الخدمة في مطار الشارقة خلال اللقاء الأنشطة والمبادرات البيئية والخطط المستقبلية للمطار لتحقيق الاستدامة في كافة عملياته وتقليل استهلاك الموارد وإعادة استخدامها وتدويرها والتي دعمته للوصول إلى "المستوى النهائي 3+" من اعتماد الانبعاثات الكربونية وهو مستوى صفرية الانبعاثات.

كما قام الوفد بزيارة ميدانية للاطّلاع على آلية عمل محطة معالجة مياه الصّرف والتعرّف على التقنيات المستخدمة في عملية المعالجة والطاقة الاستيعابية للمحطة.

وضمّ الوفد الزائر عدداً من خبراء الاستدامة من مختلف القطاعات من دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة كالسعودية والأردن والمغرب والسودان وليبيا.

وتعدّ هذه الزيارة جزءاً من المبادرات والأنشطة التي يتبنّاها مطار الشارقة الدولي في مجال تحقيق الاستدامة البيئية تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية ودعماً لإعلان دولة الإمارات لعام 2023 عاماً للاستدامة بالتزامن مع استضافتها مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28”.

يذكر أن مطار الشارقة كان قد شارك مؤخرا في ورشة تفاعلية هي الأولى من نوعها تحت عنوان "ورشة خبراء البيئة العرب في الاستدامة - قطاع الطيران المدني" وسلّط الضوء خلالها على تجربته وعوامل نجاحه والفرص المستقبلية المتاحة للتعاون في مجال الاستدامة.