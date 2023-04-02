نظام التتبع يضبط 118 صهريجاً تنقل المياه الجوفية خارج رأس الخيمة

أسهم نظام تتبع صهاريج نقل المواد السائلة، الذي أطلقته هيئة حماية التنمية والبيئة في رأس الخيمة عام 2018، في ضبط 118 صهريج مياه مخالفاً للشروط البيئية ولإدارة المياه الجوفية في الإمارة، تحوي 300 ألف غالون من المياه الجوفية، متجهة إلى خارج الإمارة.

وقالت الهيئة إنها نفذت حملة لضبط الصهاريج المخالفة، بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، وضبطت 1186 صهريجاً مسجلة في نظام التتبع، مضيفة أن نسبة الصهاريج التي تحمل لوحات من خارج الإمارة بلغت 41.5% من إجمالي الصهاريج المضبوطة.

ولفتت إلى أنها ألزمت الشركات الناقلة بالشاحنات والصهاريج بتركيب أجهزة تتبع جغرافي في مركباتها، للحد من نقل وبيع مياه الآبار الجوفية الموجودة في مزارع الإمارة، بهدف الحفاظ على المياه الجوفية، والحد من استنزافها، بناءً على توصيات المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.

وأشارت الهيئة إلى تركيب عدادات مياه على الآبار الجوفية في مزارع رأس الخيمة للحد من هدر مياهها، مضيفة أن معدل سحب مياه الآبار الجوفية يبلغ 20 مليون غالون شهرياً.

وأضافت أنها أجرت 37 دراسة لتوصيل المياه المحلاة إلى المزارع لاستخدامها في الري، للحدّ من استنزاف المياه الجوفية، ما أسهم في تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، وحماية المياه الجوفية من الهدر.