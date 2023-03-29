حمدان بن محمد يطلق "طبِّق في دبي" لاستقطاب 1000 متخصص وموهوب إماراتي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلاق مبادرة"طبِّق في دبي"بهدف تطوير فرص اقتصادية جديدة ونماذج عمل مستقبلية، واستقطاب 1000 متخصص وموهوب إماراتي.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «ضمن مبادرات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، نطلق اليوم مبادرة طبِّق في دبي... نستهدف تطوير فرص اقتصادية جديدة ونماذج عمل مستقبلية واستقطاب 1000 متخصص وموهوب إماراتي لنبدأ من دبي تطوير تطبيقات ذكية قادرة على إحداث الفرق والتأثير إيجابياً في المجتمعات حول العالم».