42 دقيقة زيادة «تدريجية» في وقت الصيام على مدار أيام رمضان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع اليوم، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية حتى الثلاثاء المقبل، فيما أشار المركز إلى أن عدد ساعات الصيام (من أذان الفجر إلى الغروب) يشهد زيادة تدريجية مع تقدم أيام شهر رمضان المبارك لنحو 42 دقيقة، لتصل إلى 14 ساعة وتسع دقائق تقريباً في نهاية الشهر.

وتفصيلاً، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام في فصل الربيع، الذي يمثل الفترة الانتقالية الأولى ما بين فصلي الشتاء والصيف، منوهاً إلى أن من المتوقع أن يكون الطقس في نهار رمضان معتدل الحرارة على معظم المناطق، خلال النصف الأول من الشهر، فيما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في النصف الثاني، على أن يكون معتدلاً إلى لطيف الحرارة بوجه عام معظم ليالي الشهر المبارك، ويكون مائلاً إلى البرودة في النصف الأول منه على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

ووفقاً للمركز، فإن عدد الساعات من أذان الفجر حتى الغروب (ساعات الصيام) في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و27 دقائق تقريباً في بداية الفترة، وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام شهر رمضان المبارك لنحو 42 دقيقة، لتصل إلى 14 ساعة وتسع دقائق تقريباً في نهاية الشهر، وذلك حسب مدينة أبوظبي وضواحيها.

وذكر المركز أنه من خلال الإحصاءات المناخية لهذه الشهر، يراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 31 و35 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 46 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و22 درجة مئوية، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب أربع درجات مئوية تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً، خصوصاً في النصف الثاني منه، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تكون السُّحب الممطرة على الدولة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الغربية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار، واستمرار الارتفاع في درجات الحرارة، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار.

ولفت المركز إلى أن الطقس غداً يصبح مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة. وتوقّع المركز أن يظل طقس الثلاثاء المقبل مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة خصوصاً على السواحل، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

من المتوقع أن يكون الطقس في نهار رمضان معتدل الحرارة على معظم المناطق.