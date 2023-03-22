رفع شارة العلم الأزرق على شاطئ امارة عجمان

رفع مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي، العلم الأزرق على شاطئ الإمارة، تحقيقًا للمعايير العالمية المطلوبة والمحافظة على البيئة الشاطئية وتحقيق اشتراطات السلامة والأمان.

حضر الفعالية العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، ومدير مركز شرطة المدينة الشامل المقدم غيث خليفة الكعبي ، ومدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة المهندس خالد معين الحوسني ، وعدد من المسؤولين.

وأكد عبد الرحمن النعيمي أن الدائرة تحرص وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على التأكد من جودة مياه البحر، مستندةً لمختبرات معتمدة وموثوقة للقيام بفحص مياه البحر مرة في الشهر، للتأكد أنها سليمة لزوار الشاطئ.

وقال " نسعى لتعميم الثقافة الإيجابية ونشر مبادئ الاستدامة بين فئات المجتمع، والإرشاد للأساليب الصحيحة الواجب اتباعها في حال ارتياد البحر” مشددا على أهمية التعاون الدائم مع كل فرد في المجتمع.

من جانبه أوضح أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أن الإدارة تتبنى خطة متكاملة في مجال التعليم البيئي، تتضمن فعاليات تعليمية بيئية، وهي تفتح أبواب المشاركة لكافة الشرائح المجتمعية.

وتحدث عن معايير الإدارة البيئية والمتضمنة لاستخدام مواد صديقة بالبيئة، وإعادة التدوير، والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه وقال " المعايير المتعلقة بنطاق الخدمات والسلامة، تتطلب توفير سبل للسلامة، مثل وجود المنقذين، ووجود الاسعافات الأولية، وخطة تعامل مع الحالات الطارئة، كما تشمل الخدمات توفير مياه للشرب ومواقف للسيارات، ومسارات لأصحاب الهمم”.