حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاك الإمارة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر المبارك، تكفل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام.

ويأتي هذا الأمر حرصاً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على التخفيف من معاناة أسرهم، ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، ومنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية في هذه الأيام الفضيلة والمباركة.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقال النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن سعيد محيمد " إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسر وعائلات المفرج عنهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل".

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.. كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.