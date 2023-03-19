وظائف للمواطنين في 6 تخصصات فنية وبيئية برأس الخيمة

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، عن وظائف شاغرة للمواطنين في ستة تخصصات في مجالات «الرقابة البيئية»، و«شؤون الموانئ»، و«التوعية البيئية»، و«الدعم الفني»، و«العلاقات العامة»، و«أخصائي البيئة».

واشترطت أن يكون المتقدم لوظيفة «مراقب بيئي» حاصلاً على الثانوية العامة، وأن يكون لديه خبرة في مجال التفتيش والرقابة.

وأوضحت أن من مهامه الوظيفية تقييم الوضع البيئي ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والتشريعات البيئية للمنشآت الصغيرة المهنية الجديدة والقائمة، التي تزاول نشاطها، لمنع أي تأثيرات في البيئة المحلية والتأكد من التزامها بالاشتراطات ومؤشرات الأداء المعتمدة، وتنفيذ خطط وبرامج العمل اليومية في ما يتعلق بتقييم التأثير البيئي للمنشآت الصناعية في رأس الخيمة، وأن يتلقى طلبات التصريح الواردة من المؤسسات والمنشآت الصغيرة المهنية القائمة والجديدة والتفتيش عليها وإعداد تقرير فني يسجل فيه نتائج الزيارة الميدانية على المنشأة ويرفقها للمدير المباشر لمنح تصريح بيئي حسب شروط نظام التصاريح المعتمد.

وأوضحت أن مهامه تتضمن تنفيذ جولات تفقدية للمؤسسات والمنشآت المهنية للتأكد من التزامها بأنظمة وتشريعات حماية البيئة من الكوارث ومتابعة الأمور الفنية المتعلقة بالترخيص والبحث والتحري على المنشآت المخالفة، التي ورد في حقها شكوى أو بلاغ، من خلال إثبات حالة الواقعة البيئية وآثارها وجمع القرائن والأدلة المادية والآثار المتخلفة عن وقوعها بالصور وإعداد محضر تفتيش بذلك يرفع للرئيس المباشر، وأن ينفذ أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس المباشر.

ويتطلب التقديم على وظيفة «أخصائي علاقات عامة» أن يقوم الموظف بإدارة برامج تهيئة رواد الأعمال المستقبليين من طلبة الجامعات بما يتضمن دراسة مقترحاتهم وتقديم المشورة الفنية والتوجيه لهم وإدراجهم في هذه البرامج، والعمل مع الشركاء والجهات التعليمية المحلية لتنظيم برامج تهيئة يافعي ريادة الأعمال (دون 18 سنة) والإشراف على تدريب المشتركين على المهارات.

وأوضحت أنه يتوجب على الموظف، متابعة تنفيذ الدورات التعريفية والتطويرية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير أدائهم وتلبية لمتطلباتهم العملية القابلة للتنفيذ، ومراجعة طلبات إصدار الرخص التجارية للتحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

واشترطت للتقدم لوظيفة «أخصائي شؤون موانئ»، ربط الأهداف الوظيفية بالخطة الاستراتيجية وضمان جودة الخدمات المقدمة للصيادين، وأن يستلم الوثائق المطلوبة من العملاء والتدقيق على المستندات الخاصة بإصدار رخص الصيد، والتدقيق على المستندات الخاصة بتسكين عمال الصيادين في موانئ الصيد والتدقيق على المستندات الخاصة بتأجير مخازن موانئ الصيد لـ552 مخزناً في موانئ الصيد بالإمارة والتدقيق على المستندات الخاصة بتأجير المخازن في الموانئ والتدقيق على المستندات الخاصة بتأجير مراسي موانئ الصيد لـ1558 مرسى في موانئ الصيد بالإمارة، وتحصيل الإيرادات الخاصة بالصيادين والموانئ حسب العقود المبرمة وإعداد الكشوف ورفع التقارير بصفة دورية حول الوضع الخاص بعمال الصيادين والسكنات لعدد سبع موانئ صيد في الإمارة.

أما وظيفة «أخصائي توعية بيئية»، فعلى المتقدم لها أن يمتلك مؤهلاً في علوم البيئة أو أياً من العلوم البيئية وما يشابهها من أي تخصص، وأن يملك الخبرة في مجال التوعية والتسويق وإعداد وتنفيذ نشاطات العلاقات العامة والتوعية المجتمعية المتعلقة بمختلف مجالات البيئة وفتح قنوات اتصال بما يحقق أهداف وتوجهات الهيئة الاستراتيجية وتطوير استراتيجيات التثقيف والتوعية في مجال عمل الهيئة وتنفيذ الزيارات الميدانية لمختلف الجهات من مدارس وجامعات ومؤسسات وجهات وغيرها على مستوى الإمارة لتنفيذ البرامج التثقيفية، والتنسيق مع مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة لإعداد المواد التعليمية لنشر التوعية البيئية.

وعلى المتقدم أن يعمل على تصميم استبيانات واستطلاعات رأي في المجالات البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة وعي المجتمع بأهمية المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية.

وتتطلب وظيفة «أخصائي بيئي»، أن يكون المتقدم لها حاصلاً على بكالوريوس في علوم البيئة، وأن يمتلك سنة خبرة على الأقل، وأن يعمل على متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عمل المنشآت والمشاريع الصناعية وإجراء المسوحات الميدانية لتحديد الأسباب والدواعي المسببة للتلوث البيئي وتحديد نسبها ومتابعة الأساليب والوسائل المستخدمة من قبل المنشآت الصناعية في التخلص من مخلفات الإنتاج.

وتتضمن مهامه البحث والتحري عن المنشآت المخالفة، التي ورد في حقها شكوى أو بلاغ من خلال إثبات حالة الواقعة البيئية، وآثارها، وجمع القرائن والأدلة المادية والآثار المتخلفة عن وقوعها بالصور، وإعداد تقرير يرفع للمدير المباشر، وإعداد قاعدة بيانات عن المنشآت والمخالفات المرتكبة ونوعيتها.

وعن وظيفة «أخصائي دعم فني»، اشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة، وأنه سيكون مسؤولاً عن صيانة الأجهزة والبرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وضمان الحفاظ على السجلات الخاصة بالمعدات والمستخدمين ودعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والطابعات والماسحات الضوئية وتثبيت مضاد الفيروسات على جميع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وضمان تطبيق التصحيحات والترقيات على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.