بلفتة انسانية.. الشيخة فاطمة تطمئن هاتفيا على الحالة الصحية للطفلة شام
اطمأنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، هاتفيا، على الحالة الصحية للطفلة السورية (شام) و شقيقها (عمر)، وذلك بلفتة انسانية حانية.
وتمنت سموها الشفاء العاجل لهما و للمصابين السوريين جراء الزلزال الذي تعرضت له بلادهم و الذين لا يزالون يخضعون للعلاج في مستشفيات أبوظبي.
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