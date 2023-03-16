"الشؤون الإسلامية والعمل الخيري" تعلن عن فعاليات «رمضان دبي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن فعاليات "رمضان دبي" 1444 هجرية، بهدف نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسنة، والذي يستهدف كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد صباح اليوم الخميس 16/3/2023م بمبنى الدائرة بالممزر بحضور مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، ومستشار التواصل الحضاري بالدائرة، أحمد خلفان المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، جاسم محمد الخزرجي، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، بطي عبدالله الجميري، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي بن زايد الفلاسي، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة، محمد مصبح ضاحي، ووسائل الإعلام والجهات المشاركة في الحدث.

وقدم الشيباني بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنين أن يجعله الله شهر خير وسعادة وبركة على الجميع.

وذكر الشيباني أنه تم تأسيس برنامج رمضان دبي منذ أكثر من 15 عاماً تقريباً تحت مسمى (قراء دبي) ثم تغير مسماه إلى (ملتقى راشد بن محمد الرمضاني) ثم أصبح (مبادرة رمضان دبي).

وتقام مبادرة رمضان دبي 1444هـ بهذا المسمى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتضيء جميع مساجد إمارة دبي بالرحمة والسكينة.

وتتضمن مبادرة "رمضان دبي" لهذا العام العديد من الفعاليات منها فعالية (قراء دبي)، حيث تستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير القرّاء من داخل الدولة وخارجها، تصدح مساجد دبي بأصواتهم العذبة لإحياء ليالي رمضان، في صلاتي التراويح والقيام.

إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، من المحاضرات والدروس الدينية، وفعاليات أخرى في أكسبو دبي، ودبي القابضة، وسيتم أيضاً وللمرة الثانية على التوالي إقامة مبادرة إفطار دبي والتي تضم لقاء وإفطار مجمع للطوائف والأديان المختلفة المقيمة على أرض دبي.

وأكد الشيباني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً فريداً في التسامح والإخوة الإنسانية وقبول الآخر، وأن هذا النموذج يحتاج إليه العالم الآن خاصة في ظروفه الراهنة التي تشهد الكثير من النزاعات والصراعات والأزمات.

ومن جانبه أوضح جاسم محمد الخزرجي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة رئيس فريق قراء دبي أن فعالية قراء دبي تقام بهدف إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعزيز دور المسجد الريادي وتأكيد رسالته السامية كمركز إشعاع إيماني وثقافي في الإمارة، وقد كان للفعالية صدى واسع النطاق في السنوات السابقة.

وتقام هذا العام في عدد (8) جوامع بمشاركة (84) قارئا من خارج وداخل الدولة وذلك في المساجد التالية: -

1. جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل1

2. جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل

3. جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (الخليج التجاري)

4. جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (منطقة الحضيبة)

5. جامع القصر (منطقة حتا)

6. جامع القراءات العشر (محمد خميس البادي) – مردف

7. جامع الوالدين في الممزر (طلاب مراكز مكتوم)

8. جامع حسين علي يتيم البرشاء جنوب (طلاب مراكز مكتوم

9. أكسبو دبي

وأشار الخزرجي بأن هناك برنامج آخر بعنوان (نخبة من القراء) وهو إقامة صلاة التراويح في عدد (20) مسجد يتناوبون عليها (50) من القراء من أصحاب الأصوات الندية من أئمة مساجد الدائرة طوال الشهر الفضيل.

كذلك سيتم إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة:

(دليل رمضان دبي مدرج به جميع الفعاليات) ومنها: -

1. المحاضرات والدروس الدينية في جميع المساجد دبي

2. محاضرات نسائية في مختلف مساجد الإمارة

3. الندوة الرمضانية والدورة العلمية الرمضانية

4. مبادرة عساكم من العايدين

5. برامج تلفزيونية وإذاعية

6. محاضرات اكسبو بالتنسيق مع مدينة اكسبو ضمن مبادرة (حي رمضان).

فعاليات مجتمعية تستهدف المجتمع، وتشمل جانبا رياضيا يستهدف الأطفال من عمر 4-14 عاما في تحدي "سبارتان" بهدف ترسيخ القيم، والحفاظ على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى فعالية الرسم على صناديق الملابس "هتّان" بالتعاون مع مجموعة من الرسامين والفنانين لعيش أجواء رمضان في إطار رمضاني تراثي، حيث ستنطلق الفعاليتين في اكسبو.

7. إقامة مسابقات رمضانية متنوعة ومسابقة الموظف الحافظ التي تنظمها إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه لموظفي حكومة دبي ، ومسابقة اختبر معلوماتك في رمضان من إدارة التثقيف والتوجيه الديني.

وبدروه أوضح أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري للدائرة إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة النوعية هذا العام منها

8. مبادرة (هلا رمضان) في منطقة تيكوم بالتنسيق مع دبي القابضة، والتي تستهدف جميع أطياف المجتمع لبث روح التعايش والتراحم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل و تشتمل على توزيع الإفطار إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال وغيرها من الفعاليات المصاحبة.، وسيتم توزيع عدد (2000) إفطار يوميا.

9. (مبادرة نفطر معاً) وهي دعوة لعدد (200) مدير مدرسة وجامعة من الجاليات في أكسبو ومن المتوقع اقامتها 9/4/2023م الأحد الثالث من رمضان.

10. مبادرة (على مائدة واحدة) دعوة الشباب الإماراتي والشباب الأجنبي على السحور في جلسات حوارية بعدد 50 شخص وتقام في مركز الشباب – أبراج الإمارات بتاريخ 12/4/2023م.

11. مبادرة (نبض دبي) تقام مرتين في مجالس الأحياء وهي مبادرة للتواصل مع الأجيال (3) أجيال متتالية وأو بما يعرف بالأسرة الممتدة وهي نقل الثقافة من الجد إلى الحفيد في جو أسري مفعم بذكريات وحكايات رمضان في العهد السابق.

12. مبادرة إفطار دبي:

وتقام للمرة الثانية على التوالي وتضم هذا العام العديد من الطوائف والأديان، بمشاركة ممثلين من الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة والمقيمة بالدولة، ومن المتوقع إقامتها (يوم الأحد الثاني) من رمضان المقبل الموافق 2/4/2023م في أكسبو، وتجسد هذه المبادرة مبدأ الوسطية والحكمة، ونبذ العنصرية، والتعايش التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في جو من الألفة والإخاء والتسامح وتقبل الآخر.

أما عن فعاليات خيام وسفر الإفطار تم التوضيح بأن ترخيص خيام وسفر الإفطار الذي بلغ عددها أكثر من 300 خيمة قابلة للزيادة ..