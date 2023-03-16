"الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" لمدة يومين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الجمعة صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام وغائم ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ غرباً، موضحاً أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس السبت المقبل سيظل صحواً الى غائماً جزئياً، ومغبر أحياناً نهاراً، مشيراً إلى حدوث انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الأحد المقبل سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، ثم غائماً أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.