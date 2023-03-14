أبرزها تصاريح وعقود العمل.. 10 خدمات اتحادية جديدة لمساعدة العمالة وأصحاب المنشآت على «تم»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، قيام اللجنة العليا للحكومة الرقمية باستضافة أول حزمة خدمات اتحادية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، موضحاً أن اللجنة أضافت عدداً من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المنظومة.

ووفقاً للجنة فإن هذا الإنجاز يُعد ثمرةً للتعاون بين عدد من الجهات الاتحادية، والجهات التابعة لحكومة أبوظبي ومؤسَّسات القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وبنك أبوظبي الأول، وشركة ماغناتي.

وأصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة الاتحادية الأولى التي توفِّر خدماتها عبر «تم». ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الكبير الذي حقَّقته «تم» منذ إطلاقها، حيث غدا بإمكان المتعاملين الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية لنحو 30 جهة حكومية في أبوظبي عبر المنصات الرقمية التابعة للمنظومة الموحدة، ما يمنحهم تجربة خدمات استثنائية.

وضمن المرحلة الأولى، تستضيف منظومة "تم" حالياً 10 خدمات تابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وتشمل: إصدار تصريح عمل جديد، إصدار تصريح دخول جديد للعمالة المساعدة، إصدار تصريح إقامة جديدة للعمالة المساعدة، تجديد تصريح إقامة للعمالة المساعدة، إلغاء تصريح إقامة للعمالة المساعدة، فتح ملف صاحب عمل للعمالة المساعدة، تعديل وضع للعمالة المساعدة، إصدار عقد عمل جديد للعمالة المساعدة، تعديل عقد عمل للعمالة المساعدة، وإلغاء إذن دخول للعمالة المساعدة، فيما يُعمَل على إضافة المزيد من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتدريج، بالتزامن مع النمو المتسارع للمنظومة بين مختلف شرائح المتعاملين في مجتمع الإمارة.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور : «فخورون بهذا التعاون الذي يعزِّز الابتكار الحكومي المتاح للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلّع إلى مواصلة مسيرة التحوُّل الرقمي بوتيرة متسارعة، ما يعود بالنفع على متعاملينا، ويوفِّر طريقة جديدة لإنجاز معاملاتهم. هذه الخطوة تسهم في تعزيز سهولة الوصول والراحة للمتعاملين، حيث أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بسهولة وسرعة عبر منظومة (تم)، ونعمل على إضافة المزيد من خدماتنا إلى المنظومة. هذا الإعلان، والذي لم يكن ممكناً دون الجهود التكاملية لشركاء استراتيجيين عدة، وضع معياراً جديداً للتميُّز، وأكَّد ريادة دولة الإمارات في مجال التحوُّل الرقمي».