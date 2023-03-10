"صحة أبوظبي" تحذر من استخدام مكملين غذائيين

حذرت دائرة الصحة في أبوظبي من تداول أو استخدام مكملين غذائيين لاحتوائهما على مواد قد ينتج عنها أعراض جانبية. في حال تناولك أياً منهما، وشعورك بأي عارض صحي، يرجى طلب المشورة الطبية على الفور.

وتفصيلاً دعت دائرة الصحة في أبوظبي أفراد المجتمع إلى الحذر من شراء أو استخدام المكملين الغذائيين Monster Rabbit Honey" و "أكياس عسل king mood"، مشيرة إلى أن التحليل المخبري الذي أجرته الدائرة أظهر احتوائهما على مواد دوائية لم يتم التصريح عن وجودها على عبوة المنتجات، والتي من الممكن أن تتسبب في أعراض جانبية خطيرة تؤثر على الصحة العامة للمستخدم.

وطالبت الدائرة الأفراد في حال استخدام أي من مكملين الغذائيين والشعور بأي عرض جانبي، يرجى طلب المشورة طبية فوراً من قبل أحد أخصائي الرعاية الصحية.