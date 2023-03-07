رئيس الدولة يستقبل فريق عمل مشروع قطار الاتحاد بحضور ذياب بن محمد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم في مجلس قصر البحر، فريق عمل "مشروع قطار الاتحاد ــ شبكة السكك الحديدية الوطنية"، يرافقهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات المنفذة للمشروع.

وتبادل سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، مع الوفد الأحاديث الودية، واستمع إلى تجاربهم خلال العمل في المشروع والتحديات التي واجهتهم والخبرات التي اكتسبوها، مشيداً بجهودهم على مدى الأعوام الخمس الماضية لإنجاز هذا المشروع الوطني الإستراتيجي الحيوي.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن التوسع في إنشاء البنية التحتية الحديثة المتكاملة وفق أرقى المعايير العالمية، يعد أولوية لتحقيق الاستدامة لما يمثله ذلك من أبعاد اقتصادية واجتماعية تعود بالخير على جميع سكان دولة الإمارات.

وقال سموه، إن منظومتنا الاقتصادية تكتسب قوة إضافية من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، مشيراً إلى أننا ندشن مرحلة جديدة من مراحل تطور دولتنا وازدهارها ورفاه شعبها وسعادة كل من يقيم على أرضها الطيبة.

من جانبهم، أعرب الوفد، عن فخرهم واعتزازهم بالعمل في هذا المشروع الوطني، الذي يعد رافداً اقتصاديا حيوياً للدولة ومحطة مهمة في مسيرة تنميتها، مثمنين الدعم الذي تحظى به الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها في مختلف قطاعات العمل.

حضر مجلس قصر البحر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والضيوف والمواطنين.

يذكر أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ـ التي جرى تدشينها خلال شهر فبراير الماضي ــ تمر بتضاريس جغرافية متنوعة ضمن مخطط هندسي واسع النطاق شمل بناء 593 جسراً ومعبراً بجميع أنواعها و9 أنفاق بطول 6.5 كيلو متر، واستغرق إنجازها 120 مليون متر مكعب من أعمال الحفر لضمان تحقيق أعلى درجات الانسيابية لحركة مرور المركبات تحت مسارات الشبكة الحديدية، وتمتد الشبكة إلى نحو 900 كيلومتر عبر مناطق الدولة ..فيما يضم أسطول قطار البضائع 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع .

وتدعم الشبكة أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة من خلال الإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21 % في قطاع النقل البري في الدولة وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد 40 % بحلول 2050 .. وتدعم الشبكة الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم وتسهم في توفير ثمانية مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق بجانب 23 مليار درهم فوائد سياحية.