كلمات سلطان النيادي الأولى من محطة الفضاء الدولية

قال سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية إنه، ولحسن الحظ، تمكن من تخطى المرحلة الأولى من رحلته إلى الفضاء، مهمة "طموح زايد 2".

وتحدث النيادي بداية باللغة العربية، وشكر والده ووالدته وعائلته، كما شكر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال النيادي إن هذه المهمة هي البداية التي ستتبعها خطوات جبارة في المستقبل.

وأضاف النيادي إن الفضاء مجال واسع، مشيرا إلى أن الإمارات تخطو خطوات جبارة في هذا المجال، وأنها مستعدة للتعاون مع باقي الدول لاستكشاف الفضاء.

وتابع النيادي قائلا إن هذه المهمة هي مهمة طويلة الأمد، سيكون فيها منفعة للبشرية والانسانية.

كما أجرى رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء حمد المنصوري اتصالا هاتفيا مع طاقم فريق crew6 المتواجد حاليا في محطة الفضاء الدولية.

وتكلم المنصوري، باللغة العربية، مع سلطان النيادي، وقال له إن دولة الإمارات وشعبها معه.

وأشار المنصوري إلى أن النيادي بهذه المهمة يجسد توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد المنصوري للنيادي أن الثقة به كبيرة وأنه لا يمثل دولة الإمارات فقط، بل يمثل العرب جميعا.