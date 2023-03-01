«منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» يستقبل 26 طالباً إماراتياً

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي قبول 26 من الطلبة والطالبات الإماراتيين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» للعام الدراسي 2022-2023، وستتاح لهم المشاركة في برنامج دراسي، تم تصميمه بشكل خاص ليشمل مساقات دراسية ومحاضرات وتجارب قيادية وفرصاً لبناء العلاقات المهنية والاستشارات الخاصة باستكمال الدراسات العليا.

وتم إطلاق البرنامج من قبل جامعة نيويورك أبوظبي، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويستهدف نخبة من طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف أنحاء الدولة، بما فيها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا.

وتولت لجنة من أفضل الخبراء في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك وقادة المجتمع المحلي اختيار 26 من أصل 60 طالباً متقدماً للحصول على مقعد في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي.

وأشارت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي للبرنامج، إلى أن البرنامج يكرم الطلاب الواعدين، ويوفر لهم فرصاً تعليمية وتطويرية قيادية لا مثيل لها.

وأكدت سموها أن دعم دولة الإمارات الثابت هو القوة الأساسية وراء استمرار نجاح الطلاب المختارين، مؤكدة أنهم قادة المستقبل الذين سيسهمون في تحقيق طموحات الدولة، وتعزيز مكانتها العالمية الرائدة.

وانطلق برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» للمرة الأولى في عام 2008، وشهد تخريج 14 دفعة، شملت 300 طالب، ونجح 130 من خريجي البرنامج بالانضمام إلى كليات الدراسات العليا أو التخرج فيها، من بينهم 13 طالباً في برامج الدكتوراه، حاز خمسة شهادات في الدراسات العليا.

مريم بنت محمد بن زايد:

«البرنامج يكرّم الطلاب الواعدين، ويوفر لهم فرصاً تعليمية وتطويرية قيادية لا مثيل لها»