محمد بن راشد: الإمارات تطلق بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح إطلاق شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وقال سموه عبر تغريدة على "تويتر": بحمدالله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية .. تربط 4 موانيء رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً .. شبكة قطاراتنا تعزز إقتصادنا .. وترسخ وحدة أراضينا.. وتنقلنا معاً لمستقبل أفضل بإذن الله.

وأضاف سموه: شبكة قطارات السكك الحديدية مشروع استراتيجي وطني تبلغ آثاره الاقتصادية 200 مليار درهم حتى 2050 .. تم إنجازه بتعاون 180 جهة اتحادية ومحلية عملوا 133 مليون ساعة عمل .. بقيادة ذياب بن محمد بن زايد .. فريق وطني واحد .. يمثل اقتصاد وطني واحد .. ورؤية تنموية واحدة ..