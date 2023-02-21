حاكم الشارقة يطلق كتاب "تاريخ أئمَّة البوسعيد في عُمان"

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن إطلاق أحدث إصداراته التاريخية وهو الجزء الرابع من سلسلة سلطان التواريخ كتاب "تاريخ أئمَّة البوسعيد في عُمان" 1749 - 856.

وقال سموه :" بدأت باليعاربة ثم البوسعيد لأن هذا الجزء مكتمل في ذهني وكنت أستطيع أن أكتب دون مراجع لكن للضرورة والملاحق والتواريخ بدأت هكذا بهذا الجزء".

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة : "الجزء الأول كان صعبًا جداً و بحاجة إلى فترة من الزمن حتى أستطيع أن أستخرج هذه المادة لتكون موضوعاً مهماً جداً بالنسبة لعُمان العزيزة علينا”.

وقال سموه : "إن الكتاب الأول هو دولة عُمان الأولى وهذه استعملت فيها كل ما لدي من علم في الآثار والجغرافيا والتاريخ ومن خلالها نضع الصورة الواضحة لدولة عمان الأولى وفي هذا الكتاب 4 عصور بدأت بالعصر الأول هو عصر الاستيطان وكان من حوالي 200 ألف سنة أي مع بداية البشرية".

يذكر أن كتاب "تاريخ أئمة البوسعيد في عمان 1749م - 1856م" هو الجزء الرابع من سلطان التواريخ من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة و صدر عن منشورات القاسمي.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في مقدمة الكتاب : "يروي هذا الكتاب جزءاً من تاريخ عُمان في مدّة من الزمان ليس بالقليل أو الكثير قادها أربعة أئمة غايتهم من الزمان والمكان حفظ تلك الأمة وتلك الأرض ”.

وأضاف سموه أن هذا الكتاب جزء من الموسوعة التي أطلقت عليها "سلطان التواريخ" ومعناها حجّة التواريخ ويأتي كتاب أئّمة البوسعيد في الجزء الرابع من تلك الموسوعة.

ويعد الكتاب أحدث الإصدارات لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي بلغت 80 إصداراً في المجالات التاريخية والمسرحية والأدبي، وترجم العديد منها إلى 20 لغة أجنبية.