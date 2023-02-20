"كراكال" التابعة لـ "ايدج" تطلق رشاشاً خفيفاً بعيار 5.56 ملم

كشفت اليوم كراكال، الشركة الرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في منطقة الخليج العربي والتابعة لـمجموعة "ايدج"، عن إطلاق الرشاش الخفيف (CLMG 556) وذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023).

يُذكر أن (CLMG 556) الجديد هو رشاش آلي بالكامل طورته كراكال ويبلغ وزنه حوالي 7.8 كجم، ويتم تزويده بذخيرةعيار 5.56 × 45 NATO ، وهو يُزود بحزام للذخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كراكال حمد العامري: "لقد كان رشاش (CLMG 556) الجديد مشروعاً مهماً بالنسبة لنا، فهو أول رشاش يتم تطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع وضع متطلبات المستخدم النهائي في الاعتبار ..ومن الناحية المعيارية، شكلت بيئة العمل والوزن والدقة والمتانة العوامل الأساسية التي دعمت تطوير هذا الرشاش بفضل فريق البحث والتطوير المتميز لدينا ..وبأحدث النماذج التكنولوجية وطرق التصنيع المتقدمة، تمكنّا من تطوير رشاش (CLMG 556) الذي شكل علامة فارقة".

وأضاف أنه تم تطوير رشاش (CLMG 556) باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الدقيقة، مما منحه مميزات معيارية ومتانة لما توفره أسلحة كراكال الأخرى.

ويأتي الرشاش مزوداً بأخمص قابل للتمديد بخمسة أوضاع، مع مسند للخد قابل للتعديل بثلاثة أوضاع ..وتم تزويده بقاعدة تكتيكية (STANAG 4694 / MIL-STD-1913) ليتمكن المستخدم من تثبيت المنظار ..كما يأتي بثلاثة أطوال مختلفة للسبطانة سهلة التبديل.