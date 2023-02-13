غرة شعبان 21 فبراير فلكياً

أفادت جمعية الإمارات للفلك بأن هلال شعبان يولد بعد حدوث الاقتران في الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت الإمارات يوم 29 رجب الموافق 20 من فبراير (يوم الرؤية)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير فلكياً.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، إبراهيم الجروان، إن الهلال الجديد لشهر شعبان الذي سيتجاوز عمره لحظة الغروب سبع ساعات سيظل فوق الأفق الغربي لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، ويكون لحظة الغروب على ارتفاع درجتين من الأفق الغربي. وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، أوضح الجروان أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تراوح بين (11- 29 دقيقة)، وفق الموقع الجغرافي للمكان، رغم صعوبة رصده بصرياً في هذه الظروف التي ستتحسن أكثر في الأجزاء الغربية.