"الأرصاد" يُحذّر: سرعة الرياح تصل إلى 55 كم/س

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرّض لتأثيرات امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب ومنخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وتوقّع المركز أت يكون الطقس غداً رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب و ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً صباحاً على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب غرباً صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل طقس الأحد، رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع حدوث ارتفاع آخر ملحوظ في درجات الحرارة، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.