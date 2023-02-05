محمد القرقاوي: رؤساء دول وحكومات 20 دولة يشاركون في القمة العالمية للحكومات 2023

أفاد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي، بأن 20 رئيس دولة وحكومة سيشاركون في القمة العالمية للحكومات 2023، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال.

وقال القرقاوي خلال حوار القمة العالمية للحكومات، الذي عقد اليوم الأحد في متحف المستقبل، أن القمة العالمية للحكومات ستجمع أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وقادة الفكر والخبراء وصناع المستقبل، سيشهدون 220 جلسة يتحدث فيها أكثر من 300 متحدث عالمي وسيتم إصدار 20 تقريراً معرفياً بالتعاون مع الجهات المعرفية.

وأضاف أن القمة نجحت في تقديم رؤى موضوعية تساعد الحكومات على تجنب تكرار الأخطاء، كما باتت منصة للأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع.

وتابع أنه سيتم خلال هذه الدورة من القمة الاحتفاء بالفائزين من مختلف أنحاء العالم مثل أفضل وزير وتحدي الجامعات العالمية والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية.