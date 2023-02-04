رئيس الدولة: التزام الإمارات بحماية البيئة مستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية.

وقال سموه على حسابه في تويتر "تزامناً مع "عام الاستدامة" واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، نحتفي اليوم بيوم البيئة الوطني.. التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية".