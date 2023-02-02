«الأرصاد»: عدم استقرار الأحوال الجوية خلال فبراير

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر فبراير الجاري، تبقى خلاله منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال النصف الأول، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع يناير.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

وأشار إلى أن الرطوبة النسبية تزداد خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، خصوصاً على المناطق الساحلية، موضحاً أن متوسط درجات الحرارة خلال هذا الشهر يراوح بين 18 و21 درجة مئوية، حيث يراوح متوسط درجة الحرارة العظمى بين 23 و28 درجة مئوية، والصغرى بين 12 و16 درجة مئوية.

وتوقّع المركز أن يسود غداً طقس رطب مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، وظهور السحب المنخفضة شرقاً، ليصبح غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر، وبعض المناطق الساحلية والشمالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار غرباً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه، يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس السبت سيظل رطباً مع فرصة تشكّل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، لافتاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد رطباً مع احتمال تشكّل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً شمالاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.