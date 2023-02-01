محمد بن راشد : الفعاليات الثقافية في دبي تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي تحتفي بالفعاليات الثقافية بشكل خاص .. لأنها تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا .. الثقافة هي دليل الحضارة .. ولا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي .



وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" مهرجان الإمارات للآداب يكمل اليوم 15 عاماً من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب. نحتفي بالفعاليات الثقافية في دبي بشكل خاص .. لأنها تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا.. الثقافة هي دليل الحضارة .. ولا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي .