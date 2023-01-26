«المعاشات»: حالة وحيدة تُجيز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب

أكد مدير إدارة عمليات المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، أن قانون المعاشات لم يضع قيوداً على عودة صاحب المعاش (المتقاعد) إلى العمل من جديد، وإنما شجع على ذلك من خلال إتاحة الفرصة له للالتحاق بالعمل تحت مظلة التأمين من جديد إذا كان عمره لم يتجاوز الـ60، إضافة إلى منحه فرصة ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة دون تكلفة إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من معاشه.

وقال الحمادي، في تصريح إعلامي: «المادة 35 من قانون المعاشات لا تجيز الجمع بين الراتب أو بين معاشين من الهيئة، لكن المادة 36 من القانون ذاته، وتحديداً في البند 3، استثنت من حظر الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، المواطن الذي خدم أو عمل لدى قطاع حكومي لمدة 25 عاماً فأكثر، ففي هذه الحالة يجوز للمواطن الجمع بين المعاش والراتب دون شروط أو حدود».

وأضاف: «وفقاً لقانون المعاش أيضاً فإن العمل في القطاع الخاص لا يتيح هذه الميزة حتى في حال عمل المواطن به لمدة 25 سنة»، موضحاً أنه يحق كذلك للأرملة الجمع بين معاشها أو راتبها وحصتها من معاش زوجها المتوفى، وكذلك المستحق لمعاش من صندوق آخر، إذا التحق بعمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات واستحق معاشاً عن هذه الفترة، فله أن يجمع بين المعاشين.

وبحسب الهيئة فإنه في حالة عودة المتقاعد للعمل دون أن تنطبق عليه شروط الجمع بين المعاش والراتب، يتم وقف صرف معاشه إذا كان الراتب من العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش، أما إذا كان الراتب أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال العام الجاري، موضحة أنها ستصرف في اليوم الـ27 من كل شهر، على أن يستثنى من ذلك شهرا مايو ويونيو المقبلان، حيث سيتم الصرف يوم الـ26، فيما ستصرف معاشات شهر أغسطس يوم الـ25 من الشهر.

وأوضحت الهيئة أن الجمعة 27 يناير هو موعد صرف أولى المعاشات لهذا العام بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 680 مليوناً و936 ألفاً و212 درهماً، بزيادة قدرها 72 مليوناً و823 ألفاً و712 درهماً عن شهر يناير من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 608 ملايين و112 ألفاً و500 درهم. ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات خلال يناير الجاري 45951 مستفيداً، بزيادة قدرها 3607 مستفيدين عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 42344.