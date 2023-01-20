«فرصة أمل» تتلقى 331 طلباً للعلاج العام الماضي

تلقت خدمة «فرصة أمل» 331 طلباً للعلاج من إدمان المواد المخدرة خلال العام الماضي.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، بأن برنامج «فرصة أمل» يسعى إلى تشجيع مرضى الإدمان على المبادرة بطلب العلاج، في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لمساعدة هذه الفئة على التخلص من معاناتها، ومنع تطور الإدمان.

وذكر أن المؤشرات الحالية توضح حجم التفاعل الكبير مع الخدمة، إذ بلغ عدد الاستفسارات التي تلقتها من الجمهور خلال العام الماضي، حول مزايا الخدمة وأهميتها 138 استفساراً، وزار الموقع التوعوي الإلكتروني للخدمة 65 ألفاً و374 شخصاً. وأكد الظاهري دور الآباء والأمهات في تقديم النصح والإرشاد للأبناء للابتعاد عن آفة المخدرات، وحمايتهم من العوامل التي قد تجرهم إلى هاوية التعاطي، لافتاً إلى أن فرصة التقدم بطلب العلاج موجودة من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي.

وذكر نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين، المقدم محمد سليم العامري، أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نص على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم من تلقاء نفسه، أو زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته، إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة، قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه».