رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم الثلاثاء - في قصر الشاطئ - الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة لحضور فعاليات " أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والنهوض بها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور آبي أحمد تبادل اتفاقية بين " مصدر " والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا .. تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب الإثيوبي أحمد شدي وزير المالية