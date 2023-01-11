رئيس الدولة يستقبل اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري والشركاء.. يتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ـــ بالوفد مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة ودور الشركاء الداعمين لإنجاح ماراثون زايد الخيري في جميع دوراته وتحقيق رسالته الإنسانية الهادفة إلى دعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وتمكينها من تقديم خدماتها للمجتمع.. وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالعمل الإنساني وترسيخاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في نشر قيم الخير والعطاء.

من جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفعاليات الماراثون والذي يسهم في مواصلة نجاحه وتميزه عاماً بعد عام.

يذكر أن ماراثون زايد الخيري يقام سنويا عبر ثلاث نسخ في كل من أبوظبي ونيويورك وجمهورية مصر العربية..وانطلقت النسخة الأولى من الماراثون في أبوظبي خلال عام 2001 ويخصص ريعه لصالح المشروعات الصحية والمؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها إلى الناس مجاناً.

حضر مجلس قصر البحر ..سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.