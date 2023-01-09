«الأرصاد»: تغيّر في الطقس وعودة للأمطار اعتباراً من يوم غدٍ

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة غداً عودة فرصة سقوط أمطار، إذ يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً ، يصبح غائماً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والبحر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج مساءً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل، يكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرا فرصة سقوط أمطار خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس المقبل، سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً، مثيرة للغبار خاصة شرقاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة المقبل غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية و الجزر بعد الظهر، مع استمرار احتمال سقوط أمطار، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.