تكريم فائزي «التميز الحكومي العربي» اليوم في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقام اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حفل تكريم الفائزين في جائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في عام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

ويشهد الحفل الذي يشارك فيه وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي محمد بن عبدالله القرقاوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة، تكريم الفائزين في 15 فئة، تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كل جوانب العمل الحكومي العربي.

وقال القرقاوي إن رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جائزة التميز الحكومي العربي، تؤكد الأهمية الاستثنائية لهذه الجائزة، ودورها في الإسهام في تطوير مفاهيم الإدارة والعمل الحكومي العربي، بهدف تقديم خدمات تعزز جودة الحياة للمواطنين العرب، وتعزز ثقتهم بالمستقبل.

وأضاف: «لاشك في أن الجائزة، بكل ما حظيت به من اهتمام وإقبال وتفاعل عربي على أوسع نطاق، تأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها فرق العمل، وهي تترجم قناعة راسخة من المترشحين، مؤسسات وأفراداً، بالدور الحيوي الذي تلعبه الجائزة في تعزيز ثقافة التميز، ومركزية الابتكار في العمل الحكومي».

وشهدت الجائزة خلال الدورة الحالية سلسلة من الورش والندوات الافتراضية، بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية، بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، بجانب تدريبهم على أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز، بما يضمن تعزيز المشاركات وتطوير القدرات الحكومية في الدول العربية، وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، ودعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة.

وأسهمت الورش التدريبية والندوات في تطوير مهارات ومعرفة كل الكوادر المعنية، إضافة إلى نقل المعرفة والتدريب على مفاهيم الجودة والتميز، ونشر أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز في الجهات الحكومية العربية.