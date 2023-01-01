العام 2023 بالإمارات.. «كوب 28» و«تشغيل المحطة الثالثة في براكة».. والنيادي إلى محطة الفضاء الدولية

تشهد الإمارات، خلال عام 2023، تدشين مشروعات كبرى وتنظيم فعاليات عالمية، استمراراً لسلسلة الإنجازات التي حققتها على مدار الـ51 عاماً الماضية.

وتستعد الدولة، خلال العام الجديد، لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، وتشغيل المحطة الثالثة في «براكة»، بعد ربطها بالشبكة الكهربائية الدولية، وإطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد - سات» (MBZ-SAT)، وانعقاد القمة العالمية للحكومات، واستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية (FIFA2023).

ويُعد «COP28» الحدث الأبرز للدولة خلال العام الجديد، وسيقام في مدينة «إكسبو دبي»، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة رفيعة المستوى تشمل أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و80 ألف مشارك، ونحو 5000 إعلامي.

ويكتسب مؤتمر «COP28» أهمية خاصة، لأنه سيشهد إنجاز أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ. وخلال العام الجديد ستشهد الإمارات تشغيل المحطة الثالثة في «براكة»، بعد ربطها بالشبكة الكهربائية للدولة، بحيث تكون الدولة قد شارفت على استكمال أحد أهم برامجها الاستراتيجية للبنية التحتية لقطاع الطاقة في العصر الحديث.

وخلال شهر فبراير المقبل، ستشهد دبي تنظيم الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات، وتحديداً في الفترة من 13 إلى 15 فبراير.

وستشهد الدورة العديد من الإضافات النوعية، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات، والسعي للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.

يأتي هذا فيما يُنتظر أن يقضي رائد الفضاء سلطان النيادي مهمة طويلة تستغرق ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية خلال عام 2023، حيث ينطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا ضمن مهمة «ناسا» و«سبيس إكس Crew-6»، لقضاء ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، لإجراء تجارب علمية متقدمة.

وتستعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتشغيل مركبة كروز ذاتية القيادة في الإمارة بحلول نهاية عام 2023، وذلك بعدما أعلنت عن إطلاقها تجريبياً خلال «جيتكس 2022».

وخلال العام الجديد، ستستضيف دولة الإمارات نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية (FIFA 2023)، في تفوّق رياضي جديد يعزز مكانة الدولة وجهةً للرياضة العالمية.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة بحضور مسؤولي اتحاد الكرة والـ«فيفا».

• تشغيل مركبة كروز ذاتية القيادة في دبي بحلول نهاية العام.

• من المتوقع أن يشهد «COP28» مشاركة 140 رئيس دولة وحكومة.



• الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات ستشهد العديد من الإضافات النوعية.