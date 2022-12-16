محمد بن زايد: نشارك البحرين أفراحها بمحبة وسعادة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وشعب البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للمملكة، متمنياً للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة، نشرها على صفحته الشخصية في «تويتر»، أمس: «نهنّئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم.. نتمنّى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بهذه المناسبة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، برقيات تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل استقبال أقامه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لبلاده.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان السفير البحريني، وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنياً للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

من جانبه، أكد السفير البحريني قوة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي ترسخت منذ عهد المؤسسين، وأثمرت نموذجاً مميزاً بين الأشقاء. وتزينت معالم الإمارات، أمس، بالعلم البحريني، لمشاركة الأشقاء البحرينيين فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة.واستقبلت مطارات الدولة القادمين من دولة البحرين الشقيقة بالورود والهدايا، لدى وصولهم إلى أرض الإمارات، ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للمملكة، متمنين دوام العز والرخاء للمملكة وشعبها وقيادتها. وكان في استقبال الأشقاء البحرينيين عدد من الضباط والشرطة النسائية من إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي في مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، في قطاع شؤون الأمن والمنافذ والشركاء الاستراتيجيين، وتم توزيع الأوشحة المزينة بأعلام البلدين الشقيقين.

وعبر المواطنون البحرينيون عن شكرهم وامتنانهم لحفاوة الاستقبال في وطنهم الثاني، الإمارات، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

حمدان بن محمد: للبحرين مكانة خاصة في قلب كل إماراتي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التهنئة إلى مملكة البحرين، ملكاً وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للمملكة الشقيقة.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس، على صفحته الشخصية في «تويتر»: «نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً اليوم الوطني، وتمنياتنا للأشقاء بمزيد من التقدم والازدهار.. للبحرين مكانة خاصة في قلب كل إماراتي، ونفخر بالعلاقة الأخوية التي تجمعنا، ونسأل الله أن يديم أفراحكم وأعيادكم».