رئيس الدولة يهنئ ملك البحرين وأهلها باليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الملك حمد بن عيسى وأهل مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني البحريني.



وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر: "نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني"



وأضاف سموه: "ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم..نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار."





#محمد_بن_زايد: نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم..نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار.@MohamedBinZayed #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ejvpU8zSo5 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 16, 2022