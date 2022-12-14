إيجار

فوجئ قارئ ببندٍ في عقد إيجار مركبة، يلزمه بدفع نسبة 20% من قيمة السيارة في حال كان المستأجر متسبباً في الحادث والخسارة الكلية، مشيراً إلى أن الشركة طالبته بدفع المبلغ، على الرغم من أن المركبة مؤمنة تأميناً شاملاً.

كورنيش

نوّه سكان في منطقة المجاز (3) بالشارقة بأعمال الصيانة، وتجديد الأرصفة على كورنيش بحيرة خالد، لافتين إلى أن المنطقة تحولت إلى وجهة شعبية لرياضة المشي والتنزه.

مخلفات



انتقد روّاد المماشي المرصوفة قرب الشواطئ قيام بعض المتنزهين بترك المخلفات والنفايات، وعدم إلقائها في سلة المهملات، ما يشوّه المظهر الحضاري لتلك المناطق التي يرتادها الزائرون بأعداد كبيرة خلال موسم الشتاء، مطالبين بفرض غرامات على المخالفين.

حرائق

قال سكان في دبي إنهم يفاجأون أحياناً بوجود أعقاب للسجائر على شرفات شققهم السكنية، لافتين إلى خطورة ذلك، إذ قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مطالبين بتوعية سكان الأبراج المرتفعة للحد من هذه الظاهرة، وفرض غرامات على المخالفين.

لياقة

طالب سكان بإلزام الشركات المشرفة على إدارة المباني السكنية بالصيانة الدورية للأجهزة الموجودة في صالات اللياقة البدنية داخل هذه المباني، لافتين إلى أنها تتعطل باستمرار، ولفترات طويلة.

قطط

لاحظ قرّاء أن بعض المتنزهين، ممن يرتادون قناة دبي المائية، يتركون طعاماً للقطط في أوانٍ بلاستيكية خفيفة، يبعثرها الهواء مع محتوياتها بسهولة، الأمر الذي يخلّف مظهراً غير حضاري، ويلوّث المكان الذي يرتاده الكثيرون للمشي.

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