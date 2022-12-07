حمدان بن محمد" دبي شريك مؤثر في قيادة التحول الرقمي العالمي والابتكار في مختلف المجالات التنموية"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كشريك مؤثر في قيادة التحول الرقمي العالمي وكذلك في مجال الابتكار والتطوير ضمن مختلف المجالات التنموية بما في ذلك قطاع التشييد والبناء والذي يعد من أهم القطاعات الحيوية الداعمة لبرامج وخطط التنمية، ولدوره المحوري في إرساء البنى التحتية التي تشكل عماد المشاريع التنموية حول العالم، وركيزة أساسية من ركائز تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم (الأربعاء)، لمعرض "الخمسة الكبار" The Big 5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي تختتم فعاليات دورته الـ43 غداً ( الخميس) بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً، مستقطباً عشرات الآلاف من الزوار المتخصصين في مجال البناء والتشييد.

ونوّه سموه بأهمية الحدث الذي يجمع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التشييد والبناء، في وقت يتوسع فيه العالم في توظيف التقنيات المتطورة في تشييد الأبنية الذكية، واتباع معايير الحفاظ على البيئة، مؤكداً سموه حرص دبي على أن يكون لها إسهامها الواضح في تطوير هذا القطاع أسوة بريادتها في مختلف المجالات التنموية وبما يرقى إلى تطلعاتها لتبوء مكانة متقدمة في استحداث معايير عالمية موحدة لتصميم الأبنية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

وتفقد سمو ولي عهد دبي، خلال جولة رافقه خلالها سعادة هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من أجنحة الشركات العربية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء وما تقدمه الشركات العالمية الكبرى من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، بما فيها تقنيات التصميم والبناء والمعمار الذكي وصيانة المساحات الخضراء وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

وفي ختام الزيارة أثنى سمو زلي عهد دبي على التطور المستمر لمعرض الخمسة الكبار والذي تظهره أعداد ونوعية المشاركات العالمية، وتنامي دور المعرض عبر دوراته المتعاقبة كفرصة نموذجية للمختصين بقطاع التشييد والبناء وضمن أفرعه المختلفة للقاء والوقوف على مستجدات هذا المجال وتبادل الأفكار حول سبل إنجاح مشاريعه خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الحدث ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما يحتضن معرض The Big 5 لعام 2022 سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع والمحفزة على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.