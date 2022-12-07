سلطان القاسمي يوجه ببدء المرحلة الثالثة من التأمين الصحي لمواطني الشارقة‎‎

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببدء المرحلة الثالثة من التأمين الصحي ضمن برنامج التأمين الصحي لمواطني الشارقة، وهي المرحلة التي تأتي بعد المرحلة الأولى التي كانت بشمول الموظفين وأبنائهم، ثم المرحلة الثانية التي شملت كبار المواطنين ممن أعمارهم فوق الـ 60 عاماً في الإمارة لتلقي العلاج المجاني بمستشفى الجامعة بالشارقة.

صرحت بذلك رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عفاف المري، عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الشارقة، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة شملت فئتين؛ الأولى وهي التأمين الصحي لوالدي وأبناء الموظفين العاملين في حكومة الشارقة المواطنين، أما الفئة الثانية وهي شمول التأمين الصحي لمن تجاوز الـ 55 عاماً بمستشفى الجامعة من مواطني الإمارة سواء أكان منتفعاً من الإعانة الاجتماعية أو غير منتفع، كما تشمل موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة، وسيشمل ذلك أكثر من 30 ألف شخص ممن لم يشملهم التأمين سابقا .

وأكدت أنه يجري العمل على دراسة الأعداد والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتأمين، وجار الحصر بصورة مدروسة عن طريق هيئة الصحة بالشارقة، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية بالإمارة، حيث يُتاح العلاج المجاني لمن هم فوق سن الخامسة والخمسين، مشيرة إلى أنه كان يتم منح خصم بنسبة 50% في السابق، أما حاليا أضحى العلاج مجانا.