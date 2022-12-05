رئيس إسرائيل يصل الإمارات للمشاركة في حوار أبوظبي للفضاء

وصل رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ، إلى البلاد اليوم للمشاركة في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الذي انطلقت أعماله برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي بحضور سعادة محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

ويشارك رئيس دولة إسرائيل في أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويستمر على مدار يومين بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.