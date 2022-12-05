حمدان بن محمد يشهد توقيع 3 اتفاقات شراكة مع «مختبرات دبي للمستقبل»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، توقيع اتفاقات شراكة وتعاون بين «مختبرات دبي للمستقبل»، التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وكل من «طيران الإمارات» و«دي بي ورلد» و«دناتا»، بهدف توظيف أحدث تقنيات المستقبل في تطوير قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية بدبي ودولة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «نواكب رؤيتنا المستقبلية بخطوات عملية لتحقيق ريادة دبي في تكنولوجيا الروبوتات والأتمتة».

وتهدف هذه الشراكات الوطنية إلى تفعيل مخرجات «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، بهدف تسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ودعم خمسة مجالات مستقبلية للأبحاث والتطوير، تشمل الإنتاج والتصنيع، والسياحة وخدمات المتعاملين، والرعاية الصحية، وتحسين ظروف العمل، والخدمات اللوجستية والنقل، من أجل جعل دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة، من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا الروبوتات، وتمكين المواهب الوطنية، وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة في هذا القطاع.

حضر حفل التوقيع إلى جانب سموه، وزير شؤون مجلس الوزراء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، والرئيس التنفيذي لـ«دناتا»، ستيف ألين، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول.

5 مشاريع

«طيران الإمارات» تتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل على تطوير واختبار خمسة مشاريع، تشمل:

■ روبوت مسؤول عن تسجيل وصول المسافرين.

■ روبوت يقدّم الخدمة في صالات المطار.

■ نظام لإدارة المستودعات.

■ نظام لنقل الأمتعة.

■ نقّالات ذاتية القيادة لتخزين الحمولات.

حماية البيئة

شراكة «دناتا» و«مختبرات دبي للمستقبل» تركز على أتمتة كامل أسطول العمليات الأرضية، وتحويله إلى الطاقة الكهربائية، وتعزيز معايير السلامة والأمان، وزيادة توظيف الروبوتات، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.

أنظمة روبوتية

«دي بي ورلد» تطور مع «مختبرات دبي للمستقبل» حلولاً للقيادة ذاتية التحكم في عمليات الموانئ، وتصمم أنظمة روبوتية لاستخدامها في أتمتة المستودعات والأنظمة المساندة.

مساحة مفتوحة

«مختبرات دبي للمستقبل» ستوفر مساحة مفتوحة لاختبار وتطوير أحدث حلول العمليات اللوجستية ودعم عمليات البحث والتطوير التكنولوجي، وتوظيف أحدث التقنيات.