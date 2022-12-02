«الأرصاد»: أمطار ديسمبر على الدولة «أقل من المعتاد»

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الطقس خلال شهر ديسمبر الجاري سيكون معتدل الحرارة نهاراً ولطيفاً ليلاً وفي الصباح الباكر، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد السحب أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية. وأوضح المركز أن التوقّعات تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر سيكون أقل بقليل أو حول المعدل المعتاد في هذه الفترة من العام (9.6 ملم)، كما تشير التوقعات إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سيكون حول أو أعلى من المعدل بقليل (20.1 درجة مئوية)، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية تزداد خلال هذا الشهر، خاصة في الليل والصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الكثيف والخفيف، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية العظمى 85%.

وذكر المركز أن أعلى درجة حرارة سُجّلت خلال هذا الشهر بلغت 37 درجة مئوية في «سويحان» عام 2016، فيما بلغت أقل درجة حرارة 0.7 تحت الصفر درجة مئوية على «جبل جيس» سنة 2004. وكانت أعلى سنة تكرّر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية 2014، حيث تكرر حدوث الضباب 20 يوماً «ضباباً» وخمسة أيام «ضباباً خفيفاً». وأضاف أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بمنخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، لافتاً إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر بلغت 208.4 ملم سنة 2006 على «ضدنا»، فيما كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الغبار خلال السنوات الماضية، هي 2003، حيث سجل الغبار ثلاث مرات في مطار العين.

وتابع أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون شمالية غربية وتتحول في ساعات الصباح إلى جنوبية شرقية، وتنشط الرياح أحياناً فى بعض أيام هذا الشهر، خاصة مع السحب الركامية.

وأفاد المركز بأن الدولة تتعرض خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر لتوزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، يصبح رطبا ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن الطقس غداً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، بحيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، كما يظل رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الإثنين المقبل سيعود غائماً جزئياً بوجه عام، حيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ويظل رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صحو تدريجياً، حيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية صباحاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.