عمر سلطان العلماء: اليوم الوطني فرصة للاحتفاء بإنجازات الدولة وتجديد العهد بمواصلة رحلة التنمية والبناء

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي عمر سلطان العلماء وتطبيقات العمل عن بُعد، أن عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات يجسد معاني الفخر والاعتزاز بالوطن والاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً الماضية من تاريخ دولة الإمارات، منذ التأسيس على أيدي الآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنة الأولى لقيام الاتحاد على أسس راسخة ومتينة لتحقيق الآمال والطموحات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقال عمر سلطان العلماء بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51، إن هذا اليوم يمثل فرصة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة والتعبير عن الانتماء لهذه الأرض الطيبة، والانطلاق بعزيمة وإصرار نحو المستقبل، وفق رؤية "نحن الإمارات 2031" وأهداف "مئوية الإمارات 2071"، وعلى النهج والرؤية الطموحة لقيادتنا، متسلحين بالعلم والمعرفة وأدوات المستقبل والتكنولوجيا الحديثة لمواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات والازدهار الشامل بما يضمن الرفعة والريادة لدولة الإمارات.