هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحيي ذكرى يوم الشهيد

وقفت هيئة أبوظبي للدفاع المدني دقيقة صمت على أرواح شهداء الإمارات الأبرار إجلالا وتخليدا لتضحياتهم لرفعة الوطن وإحياء لذكراهم الطاهرة وعرفانا لهم بالجميل في مبنى الهيئة الرئيسي بمدينة خليفة.

وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات تعتز ببطولات شهدائها الآبرار، والتاريخ لن ينسى ابدا ما سجله الشهداء من تضحيات بحروف من نور فبدمائهم وتضحياتهم ننعم جميعا بالأمن والاستقرار، وببطولاتهم تظل راية الإمارات عالية خفاقة في ميادين الحق والواجب وفي مختلف ساحات الفخر والوطنية.

وذكرت أن شهداء الإمارات الابطال قدموا دروساً ملهمة في الوطنية والانتماء للأرض والولاء للقيادة الحكيمة، فهم غرس القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي علمنا جميعا كيف نحب أرضنا وترابنا وكيف نذود عن الوطن ونحافظ على رفع رايته خفاقة شامخة وعالية وسطروا أعظم ملاحم البطولة وقدموا سيرة عطرة في بذل أرواحهم ودمائهم فداء للعزة والكرامة وستبقى هذه التضحيات محفوظة في وجدان شعب الإمارات الوفيّ.