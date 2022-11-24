رسوم

أعادت مدرسة خاصة في عجمان رفع رسومها الدراسية لبعض الطلبة، بعد أن خفضتها مدة عامين، مراعاة لظروف ذويهم المالية المتأثرة بجائحة «كورونا».

أمطار

منحت مدرسة خاصة في الشارقة طلبتها إجازة ليوم واحد، بسبب تجمعات المياه في المحيط الخارجي للمدرسة، بعد هطول الأمطار بشكل يعيق حركة الطلبة في الوصول إلى المدرسة.

أسعار

أعرب مستهلكون في المنطقة الشرقية عن انزعاجهم من عدم وجود جهة تراقب أسعار الوجبات التي تُعدُّ في المنازل، وقالوا إن سعر طبق ورق العنب الصغير يصل إلى 45 درهماً، فيما يصل إناء «المحاشي» متوسط الحجم إلى 500 درهم.

إعلانات

اشتكى سكان في مدينة محمد بن زايد بإمارة الفجيرة من تراكم الإعلانات والمنشورات الخاصة بالمطاعم والمحال التجارية أمام أبواب المنازل، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا النوع من الترويج غير السليم والمشوّه للمنظر.

فيديو

أسهم فيديو، انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في سرعة توصل شرطة دبي إلى شخص استعرض بمركبته في دوّار على طريق عام، أثناء سقوط الأمطار، إذ دار بالسيارة داخل الدوار بطريقة بالغة الخطورة، واصطدم بمركبة.

لغة

استغرب قارئ قيام إحدى شركات التوصيل المعروفة بتعيين موظفين لا يتقنون أياً من اللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يصعّب من تواصلهم مع الزبائن، خصوصاً خلال إرشادهم إلى مواقع سكنهم أو عملهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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