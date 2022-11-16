هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعزز شراكتها مع المؤسسات الصحية

عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شراكتها مع عدد من المؤسسات الصحية في الدولة، لدعم برامجها الطبية لصالح المستهدفين من خدماتها محلياً، ووقعت الهيئة اتفاقي تعاون في المجال الصحي مع مستشفى التداوي التخصصي، ومستشفى فقيه الجامعي، بهدف تحسين مستوى الرعاية الطبية للمرضى الذين تشملهم الهيئة ببرامجها، وتخفيف معاناتهم الصحية، وحددت بنود الاتفاقين أطر التنسيق وآليات التعاون بين الهيئة وشركائها.

وقع الاتفاقين من جانب الهلال الأحمر نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، راشد مبارك المنصوري، ومن مستشفى التداوي التخصصي في دبي، المدير العام، مروان إبراهيم ناصر عبد الله آل ناصر، ومن مستشفى فقيه الجامعي الرئيس التنفيذي، الدكتور فاتح محمد غول.

وأكد المنصوري أن هذه الخطوة تجسد رؤية الهيئة في تعزيز الشراكات الإنسانية مع القطاعات الحيوية على الساحة المحلية كافة، خاصة في المجال الصحي الذي يعتبر حاليا أولوية في تحركات الهيئة محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن الاتفاقين يترجمان رغبة الأطراف الموقعة في العمل سوياً من أجل تخفيف معاناة المرضى من أصحاب الحاجات، ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الصحية، وتجسد رغبتها في تعزيز الصلات والتعاون لتحقيق المزيد من المكتسبات الصحية للشرائح التي تختصها هيئة الهلال الأحمر برعايتها والعناية بها.

وقال إن الهيئة ترحب بمثل هذه المبادرات الحيوية التي تهتم بالأوضاع الصحية للشرائح والفئات الضعيفة والأسر المتعففة وتعمل على تحسين ظروفها الصحية.