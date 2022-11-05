عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية باكستان

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بيلاوال بوتو زردار وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بيلاوال بوتو زردار مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تشهده مستويات التعاون المشترك من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.

من جانبه أكد معالي بيلاوال بوتو زردار على عمق العلاقات الإماراتية الباكستانية وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الاسلامية ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.