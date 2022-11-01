انخفاض مستمر في "الحرارة" .. وأمطار محتملة في هذا اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الخميس يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، انخفاض في درجات الحرارة غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد أن طقس الجمعة المقبل سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلاً حتى صباح السبت، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس السبت المقبل، سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، وتزداد السحب نهاراً على البحر تمتد على السواحل ليلاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب شمالاً صباح الأحد في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.