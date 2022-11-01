رئيس الدولة ورئيس قيرغيزستان يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة، صادر جباروف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق أياماً عدة.

ورحب سموّه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس الضيف، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دعماً مهماً لمستقبل العلاقات بين البلدين، ومساراتها في مختلف المجالات.

وبحث صاحب السموّ رئيس الدولة، والرئيس صادر جباروف، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والفرص المتوافرة لتوسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية، وتسهم في تحقيق تطلعات البلدين إلى المستقبل.

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، والتي شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى العديد من المقومات المتوافرة لدى البلدين، والتي تشكل ركائز متينة للارتقاء بتعاونهما، والعمل المشترك البنّاء الذي يخدم مصالحهما.

كما أعلن جباروف، خلال اللقاء، مبادرته بشأن إطلاق اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على إحدى قمم الجبال الجليدية في جمهورية قيرغيزستان، تكريماً لمآثره وقيمه الإنسانية الخالدة، واعتزازاً بدوره في توثيق علاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين دولة الإمارات وقيرغيزستان.. وسلّم جباروف إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهادة توثيقية بهذا الشأن، كما أعلن إطلاق اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على إحدى المدارس الحكومية.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للرئيس القيرغيزي على هذه اللفتة الكريمة.

وشهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصادر جباروف، تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الإمارات وقيرغيزستان، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التي تخدم جهود التنمية في البلدين.

وشملت مراسم المذكرات والاتفاقيات التي تبادلها الجانبان في قصر الشاطئ، مذكرة تفاهم للتعاون المالي والفني تبادلها وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير المالية القيرغيزي ألماز باكيتايف، ومذكرة للتعاون في مجال الطاقة، تبادلها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ونظيره القيرغيزي وزير الطاقة تالايبيك إبرايف.

كما تم تبادل مذكرة في مجال البيئة، بين وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزيرة الموارد الطبيعية والبيئة في قيرغيزستان دينارا كوتمانوفا، ومذكرة دبلوماسية بشأن تعديلات مذكرة التفاهم الموقعة في تاريخ 2017/1/17، المتعلقة بالإعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية، تبادلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب قيرغيرستان وزير الخارجية، جيينبيك قولوبايف.

كما شملت مراسم المذكرات والاتفاقيات مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، تبادلها وزير الدولة أحمد بن علي محمد الصايغ، ومن جانب قيرغيزستان وزير الخارجية جيينبيك قولوبايف، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الوطني في قيرغيزستان، تبادلها محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، ورئيس البنك الوطني القيرغيزي قوبانيتشيك بوكونتايف، واتفاقية توأمة بين مدينتي أبوظبي وبيشكيك، تبادلها رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي فلاح محمد الأحبابي، ورئيس بلدية مدينة بيشكيك إيميلبيك إبديقاديروف.

وشملت أيضاً مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، تبادلها رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، ومدير لجنة الدولة للشؤون الدينية في قيرغيزستان نباي أبديقاروف، واتفاقية تعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومجلس الوزراء في قيرغيزستان، تبادلها مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، ووزير الاقتصاد القيرغيزي دانيار أمان غيلدييف.

• جباروف أعلن إطلاق اسم زايد على إحدى قمم الجبال الجليدية في قيرغيزستان وعلى مدرسة حكومية.



• الجانبان أكدا الحرص على ترسيخ العلاقات التي شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.