دراما

لاحظ قراء يتابعون الأعمال الدرامية في محطات بث وإنتاج عربية وعالمية، ندرة في إنتاج الأفلام والمسلسلات الاجتماعية والعائلية والإنسانية التي تحمل رسائل المحبة وتبث الروح الإيجابية بين الناس، مقابل العديد من أعمال تركز على العنف والإجرام كأسلوب ووسيلة تعامل مع الحياة.

عملات

دعا قراء إلى تحديث أنظمة أجهزة السداد الذاتي للفواتير، إذ لاتزال بعض تلك الأجهزة لا تقبل إصدارات العملات الورقية الجديدة، ما يضطر المتعاملين للسير مسافات طويلة بحثاً عن أجهزة تتوافق مع تلك العملات.

أزرار

طالب سكان في منطقة القاسمية بالشارقة بإصلاح الأجهزة المخصصة للمشاة في إشارات المرور، إذ يعاني المشاة عند محاولة الضغط على أزرار تلك الأجهزة لأنها مكسورة، ما يعرقل إمكانية قطع الشارع بأمان.

رسوم

اشتكى قراء إصرار مكاتب إدارة العقارات التابعة للملاك بتحصيل رسوم سنوية دون مبرر عند تجديد العقود الإيجارية للوحدات السكنية، على الرغم من عدم وجود بنود تنص على ذلك في العقود الإيجارية.

فحوص

استغرب قراء عدم تخفيض بعض المراكز الطبية رسوم فحوص «كوفيد-19»، والمبالغة في تلك الرسوم، ما يصعب على الأسر إجراء الفحوص للتمييز بين الإصابة بالفيروس أو عدوى الإنفلونزا الموسمية.

بقالات

دعا مستهلكون إلى إلزام البقالات في مختلف أنحاء الدولة بالاهتمام بتنظيف المنتجات بشكل مستمر من الغبار والأتربة، خصوصاً خلال المواسم التي تشتد فيها الرياح المثيرة للغبار.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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