«الموارد البشرية الحكومية» تحدّد 5 خطوات لتوقيع عقد العمل «إلكترونياً»

حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خمس خطوات يمكن لموظفي الجهات الحكومية الاتحادية اتباعها لمطالعة عقود العمل الخاصة، والتوقيع عليها إلكترونياً، على تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية (FAHR)، أولها اختيار أيقونة «البيانات الشخصية» على التطبيق الذكي للوزارة، ثم الضغط على «العقود»، ثم الضغط على «عرض الملف» للاطلاع على عقد العمل، وبعدها يمكن الضغط على زر «التنبيهات»، ثم الضغط على «الإشعار الخاص بالعقد» للاطلاع عليه، ثم اختيار الإجراء المناسب «موافق» أو «أرفض» لاعتماد العقد.

وأطلقت الهيئة خدمة جديدة عبر تطبيقها الذكي (FAHR) تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن عدد من الخدمات التي تم استحداثها هذا العام على تطبيقها الذكي، لتفيد بشكل مباشر موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ومنها خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بُعد يوم الجمعة، والتي تأتي تماشياً مع اعتماد حكومة دولة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الحكومة الاتحادية، والمرونة التي منحها المشرع لفئات معينة من الموظفين للعمل عن بُعد في هذا اليوم.