رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات إلى المدنيين الأوكرانيين بـ 100 مليون دولار

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني، خصوصاً في حالات الحروب والنزاعات، وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.