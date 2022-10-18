«صكوك النور» تكافح العمى والإعاقات البصرية في العالم

أعلنت «نور دبي»، أمس، عن إطلاق مبادرة «صكوك النور»، وهي وقف يهدف إلى توفير الدعم اللازم لتشغيل برامجها الصحية داخل الدولة وخارجها، وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وهو مركز خيري إماراتي، و«الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل ‏‎‏«‎مؤسسة دبي للاستثمارات». وتهدف «صكوك النور» إلى دعوة الأفراد والشركات في دولة الإمارات للمساهمة في حساب توفير وتوجيه الأرباح المحققة منه إلى مشروعات مؤسسة «نور دبي»، التي تتجه بدورها إلى علاج 30 مليون شخص ممن يعانون ضعف البصر ومختلف الإعاقات البصرية في العالم.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، عوض صغير الكتبي: «لقد صنعت دولة الإمارات فارقاً كبيراً في مجال العمل الإنساني والخيري، حيث انعكس ذلك في تصدر الدولة المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً إلى دخلها القومي، وذلك تأسيساً على بذرة الخير التي غرسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، والتي يرعى امتدادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأكد أن مؤسسة «نور دبي» انطلقت من الفكر الإنساني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتجوب ببرامجها الطبية المتطورة مختلف بقاع الأرض، وهي تستهدف مكافحة العمى وكل أشكال الإعاقة البصرية ومسبباتها، وأنه ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة على الوصول إلى جميع المعوزين ممن يبحثون عن سبل المحافظة على نعمة الإبصار، ولقد استفاد من برامج المؤسسة 33 مليون شخص حول العالم، وذلك منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عام 2008، وحتى العام الجاري.

وأضاف الكتبي: «اليوم نجد أنفسنا أمام تحديات كبيرة في التصدي لمسببات الإعاقة البصرية، ولكن بالتعاون مع الشركاء وبدعم أصحاب الخير، ومن خلال مبادرة (صكوك النور)، سنتمكن من مد يد العون للمجتمعات الفقيرة، وكل من ينتظر مساعدات (نور دبي) وبرامجها الطبية في مختلف البلدان».

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، علي المطوع، التزام المؤسسة بدعم ورعاية مرضى العيون من خلال تعاونها المستمر مع مؤسسة «نور دبي» وأضاف أن «صكوك النور» مبادرة وقفية مبتكرة تفتح نافذة أمل جديدة لدعم ملايين الحالات الإنسانية الخاصة بمكافحة العمى وجميع الإعاقات البصرية.

وتابع: «نحرص على الحفاظ على الأصول المالية للواقفين لاستعادتها أو التبرع بها فور انتهاء المبادرة وتمنح المبادرة شرائح المجتمع الفرصة للمساهمة في إعادة البصر لملايين المرضى حول العالم».